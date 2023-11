جيش الاحتلال يشن غارات جوية جديدة على جنوب لبنان

وأشار الحزب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الاستهداف أوقع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول إنها بالستية أو من طراز كروز أطلقها الحوثيون من اليمن.

كما أُطلق صاروخان مضادان للدروع أصابا دبابة ميركافا إسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا.

