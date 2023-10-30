جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه إلى 312 منذ 7 أكتوبر

تل أبيب - (بي بي سي) قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد الجنود والضباط القتلى الإسرائيليين وصل إلى 312 منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف دانيال هاجاري إن جيش الاحتلال يقيم الوضع ويتقدم بصورة تدريجية لكنه رفض الإفصاح عن مواقع القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة على الرغم مما يتم تداوله من صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن القتال بين قوات المشاة ومسلحين فلسطينيين مستمرة وإن العمليات العسكرية ستتعمق.

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