جوميز يستبعد 4 لاعبين من حساباته لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك استبعد 4 لاعبين من حساباته للمباراة أمام الأهلي.

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