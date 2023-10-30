جولد بيليون: انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1996 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% حيث سجل أدنى مستوى اليوم عند 1990 دولار للأونصة ليفقد 16 دولار من سعر الأونصة.

ويرصد تحليل جولد بيليون أن تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية والتي لم يتضمنها تصحيح سلبي صريح، خاصة وأن الذهب في حاجة إلى تجميع زخم إيجابي كافي للاستمرار في الارتفاع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية من بيانات أداء القطاع الصناعي مروراً باجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة. headtopics.com

ويمر الذهب الآن بحالة من الشد والجذب بين ضغوط استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يؤثر سلباً على الذهب، وبين الدعم المستمر من تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وهو ما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن. في المقابل تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل محدود اليوم لتتداول عند المستوى 4.856% وذلك بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، بينما قد تخلل الأسبوع الماضي تسجيل العائد لأعلى مستوى منذ 16 عام عند 5.021%.

وتشير التوقعات إلي أن يظل صافي الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري حقق نمو بنسبة 7٪ ليسجل 582 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طن من الذهب، وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA).. headtopics.com

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2560 جنيه للجرام لينخفض ويسجل أدنى مستوى عند 2555 جنيه للجرام قبل أن يعود ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2570 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي بسبب فترة الترقب التي تعيشها أسواق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية بعد التحركات العنيفة التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية. headtopics.com

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