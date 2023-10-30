جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة على محال تجارة المواد الغذائية

يأتي لمتابعة تنفيذ"مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، وأكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديريةصلاح وميسى هالاند ومبابى..

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