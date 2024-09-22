جولة تفقدية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بمحافظة المنوفية

، جولة تفقدية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بدأها بمدرسة الأحمدية الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليم ية، يرافقة الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة .

وشهد "الفولي" طالور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني، ورحب بالتلاميذ الجدد داخل المدارس.

المنوفية المدارس العام الدراسي افتتاح طالبات طلاب

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