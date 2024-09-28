جوتيريش يبحث مع صباغ التصعيد الإسرائيلي ومساعدات سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، حرصه على استعادة سوريا لعافيتها، معرباً عن امتنانه لاستمرار سوريا بمنح الإذن للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، ودعم توسيع وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، ومواجهة التحدي الناجم عن نقص التمويل .

جاء ذلك خلال لقاء جوتريش في نيويورك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، حيث بحثا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والتداعيات الخطيرة الناجمة عن اعتداءات إسرائيل المستمرة على سوريا، وحربها على الشعب الفلسطيني وعدوانها على لبنان، وذلك في إطار سعي الكيان الإسرائيلي لتوسيع نطاق حربه لتشمل دول المنطقة، وهو ما يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت .

وأشار "جوتيريش" إلى أنه أصدر تعليمات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لتفعيل آليات المساعدة لسوريا للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة . من جانبه، استعرض "صباغ" الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بما في ذلك استمرار أولوية جهود مكافحة الإرهاب.

وناقش "صباغ" و"جوتيريش" أوجه التعاون القائم بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني، حيث أكدا أهمية التركيز على مشاريع التعافي المبكر وتأمين التمويل اللازم لها، والضغط من أجل رفع التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري .الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

سوريا الأمم المتحدة جوتيريش صباغ التصعيد الإسرائيلي المساعدات الإنسانية

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

جوتيريش: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.. ويجب احترام حق تقرير المصير للفلسطينيينجدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأكيده على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

غالانت يتهم جوتيريش بالإخفاق في منع هجمات حزب اللهاتهم يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

الأردن والجزائر يحذران من تبعات استمرار إسرائيل في تصعيدها ضد لبنانحذر الأردن والجزائر من تبعات استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

بالفيديو..80 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ساعة واحدةرصدت فضائية الغد فيديو يوضح التصعيد المتبادل بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

نتنياهو: نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب اللهأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقال :'نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله، ومستمرون

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بيروت تشهد أول ضربة إسرائيلية منذ التصعيد.. استهداف قيادي بارز في حزب اللهأظهر مقطع فيديو أول ضربة إسرائيلية استهدفت بيروت منذ بدء التصعيد الأخير مع حزب الله، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ «ضرب

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »