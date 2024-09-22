جوارديولا: الجميع لا يريدون من مانشستر سيتي إلا الهزيمة

وليد خليلأشعل الإسباني بيب جوارديولا الأجواء مجدداً قبل المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي و آرسنال ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ودافع بيب عن ناديه مانشستر سيتي ضد الإتهامات التي يواجهها بشأن وجود إنتهاكات مالية في النادي خلال السنوات الماضية.

ورجحت تقارير أن يكون آرسنال وبعض منافسي السيتي السبب خلف تحريك هذه القضية، حيث اجتمع الفريق القانوني الضخم لسيتي مع نظرائهم في الدوري في مركز تسوية المنازعات الدولية بلندن يوم الاثنين الماضي، لبدء جلسات استماع تمتد لعشر أسابيع بشأن مزاعم انتهاكات مالية على مدى تسع سنوات. وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية : “ ” أعتذر لأنني دائمًا سادافع عن نادينا خاصة في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لا ينتظرون منا أن نُهزم فقط، بل يريدون منا أن نختفي عن وجه الأرض".ويواصل جوارديولا في الدفاع عن ناديه بقوة، في وقت يُنتظر فيه صدور قرار بشأن أكثر من مئة تهمة في مطلع العام الجديد.

وتكتسب تعليقات بيب جوارديولا أهمية خاصة في ظل اعتقاد سيتي بأن أرسنال كان له دور أساسي في دفع محكمة التحكيم الرياضية لاستبعادهم من دوري أبطال أوروبا أثناء النظر في استئناف بشأن حظر تم إلغاؤه في النهاية قبل أربع سنوات مضت لنفس الأسباب المتعلقة بوجود إنتهاكات مالية.تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة والسعودية بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدنية أبوظبي.

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