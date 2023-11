جهود حي الجمرك بالإسكندرية لتحسين الخدمات العامة وشرح مبادرة «مشروعك»

وأشارت إلى إجراء زيارة ميدانية لسيارة الخدمة المتنقلة التابعة لشركة مياه الإسكندرية في منطقة المنشية، تم خلال الزيارة التأكد من جودة الخدمة المقدمة وسرعة إنجاز العمل من خلال التواصل مع المواطنين.بشركة المياه بتقديم توعية حول الخدمات التي تقدمها الشركة لأهالي الحي، بما في ذلك شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ودفع الفواتير، والتعاقدات الجديدة للعدادات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والمقترحات. تأتي هذه الجهود في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحي.

