جهاد الحرازين لمانشيت: الاحتلال يريد العودة بانتصار زائف على جماجم الأطفال.. ومصر داعمة للقضية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تحاول محاصرة قطاع غزة وخلق أزمة إنسانية، وسياسية العقاب الجماعى بقطع الكهرباء والاتصالات ومنع إدخال المساعدات الغذائية وإدخالها فى حالة من الظلام الحالك.وأضاف جهاد الحرازين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الاحتلال يحاول محاصرة غزة لدخول بعض قواته للقطاع، وتوجيه ضرباتها المحددة وتراجعها مرة أخرى.

أوضح جهاد الحرازين، أن الاحتلال يحاول أن يوقع أكبر قدر من الخسائر للشعب الفلسطينى وتدمير البنية التحتية، والعودة بانتصار زائف على جماجم الأطفال والنساء والأبرياء والمدنيين.وأشاد جهاد الحرازين بالدور المصرى الذى وضع القضية أمام العالم فى قمة القاهرة للسلام التى كان لها دور كبير فى تشكيل الرأى العام أمام القضية الفلسطينية.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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