جنوه يفوز على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

ورفع جنوه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ورفع جنوه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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