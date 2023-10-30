جنوب أفريقيا تدعو الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة في غزة

دعت جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من المزيد من القصف مع تصعيد إسرائيل لعدوانها.

وحسب صحيفة"جارديان" البريطانية، قالت خارجية جنوب أفريقيا في بيان صادر اليوم الاثنين: “لقد تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”. وأضافت أن أعداد الشهداء من المدنيين وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، تتطلب أن يظهر العالم أنه جاد بشأن المساءلة العالمية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا. وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 329 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي. headtopics.com

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