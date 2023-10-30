جنايات الأقصر تحيل أوراق شاب قتل صبيا لسرقته إلى المفتي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه، لإقدامه على قتل صبي وإلقائه بمياه أحد المساقي بمدينة أرمنت، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية، إلى 21 من شهر أكتوبر من عام 2018، عندما ورد بلاغ لدى ضباط مركز شرطة أرمنت يفيد بإخراج أهالي حاجر الجسر بقرية الرياينة بمركز أرمنت لجثة متحللة غير واضحة المعالم لشاب كانت تطفو بمصرف مائي، وتبين تشوهها بعد مكوثها لفترة طويلة في المياه ومصابة بعدة جروح في الجسد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 5487 إداري مركز أرمنت لسنة 2018، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم انتداب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية وشارك فيه ضباط مباحث مركز أرمنت لكشف ملابسات الواقعة، وتم مطابقة الجثمان بقوائم المفقودين للتوصل إلى أهلية الشاب. وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه مشيرا إلى أنه اعتاد ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وأنه تقابل مع المجني عليه يوم الواقعة حال سيره على الطريق الزراعي قائدا التروسيكل الخاص به، فاختمرت الفكرة في رأسه وعقد العزم على استدراجه وسرقة دراجته وتحصل منه على رقم هاتفه المحمول، مدعيا أنه لديه عدد من كراتين المسلى الصناعي ويرغب في بيعها له كون المجني عليه يتاجر ووالدته في المواد الغذائية. headtopics.com

وقام بالاتصال بالمتهم الثاني مجددا وطلب منه الحضور إلى الزراعات لكونه لديه تروسيكل قام بسرقته من أحد الأشخاص كرها دون أن يطلعه على تفاصيل جريمة القتل، ويرغب في تصريفه وعليه استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث"ابن عمه" والمتهم الرابع لمساعدته في تصريف التروسيكل مقابل حصولهم على جزء من قيمة بيع المسروقات وحضروا جميعا ثم توجهوا إلى قرية أسمنت التابعة لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا مستقلين التروسيكل المسروق ودراجة نارية خاصة بالمتهم الثاني وتقابلوا مع أحد عملاء المسروقات ويدعى"م...

جنايات الأقصر تحيل أوراق شقيقين قتلا شخصا وأحرقاه بإسنا لفضيلة المفتيجنايات الأقصر تحيل أوراق شقيقين قتلا شخصا وأحرقاه بإسنا لفضيلة المفتي جنايات الأقصر تحيل أوراق شقيقين قتلا شخصا وأحرقاه بإسنا لفضيلة المفتي اقرأ أكثر ⮕

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