جمال حمدان| مؤرخ حارب الصهاينة بـ«كتاب».. واغتيل بسبب «كذبة الأرض»

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 12:20 ممغتصبي الأرض حقيقة مره تحاول إسرائيل بكل الطرق اخفاءها، لم تترك سبيل لكشف تلك الحقيقة الإ وقطعته، ولا دليل لإثباتها الا ودفنته، ولنا في التاريخ قصص وحكايات.كتاب"اليهود أنثروبولوجيًا" كان كفيل ان يؤدي بحياة صاحبه، بعدما كشف حقيقة الكيان الصهيوني وادعائتهم الكاذبة عن أصولهم المزيفة واحقيتهم في أرض فلسطين...جمال حمدان الكاتب والمؤرخ فند أكاذيب الصهاينة، وفضحهم في مجلداته، فما كان منهم الا أن قتلوه بدم بارد و احرقوه داخل شقته للتخلص منه ودفن حقيقتهم معه.

بعدها عاد حمدان إلى مصر ليعمل مدرسًا بقسم الجغرافيا فى كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم أستاذًا مساعدًا وخلال الفترة الأولى من هذا العمل أصدر كتبه الثلاثة"جغرافيا المدن" و"المظاهر الجغرافية لمجموعة مدينة الخرطوم"،"المدينة المثلثة" و"دراسات عن العالم العربى".

وبسبب عشقه للجغرافيا، قرر ان يترك نفسه للتأليف والكتابه، فأخذت كتبه وابحاثه كل أوقاته، فلم يعطي لحياته الشخصية وقت وعاش وحيدا فى بيته، لم يتزوج وفضل أن تكون كتبه خير أنيس له، فوفر الوقت لإنتاج كم متنوع من الأعمال. headtopics.com

ركزت الدراسة علي إثبات أن اليهود المعاصرين الذين يدعون الانتماء للأراضي الفلسطينية، ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا منها فى فترة ما قبل الميلاد، وإنما ينتموا إلى إمبراطورية الخزر التترية التى نشأت بين بحر قزوين والبحر الأسود، واعتنقت الديانة اليهودية فى القرن الثامن الميلادى.

هدم الأسس الأنثروبولوجية كانت من أهم النقاط التي وضحها الكاتب العريق في كتابه، ووضح ان اليهود بنوا أكاذيبهم علي تلك الأسس بأن لهم الحق في العودة إلى أرض فلسطين، وأثبت أن قيام إسرائيل كدولة هو بالأساس ظاهرة استعمارية صرفة، قائمة على اغتصاب أرض لا علاقة لهم بها على الصعيد الدينى أو السياسي. headtopics.com

اما عن الناحية الأنثروبولوجية، ذكر الكاتب ان صفات الطول ولون البشرة والشعر والعين وغيرها وأهمهم على الإطلاق شكل الرأس، ليثبت أن اليهود الحاليين ليسوا إلا متهوِّدين، ويستدل عن ذلك بالصفات الموجودة بين القلة الباقية من اليهود الذين لم يخرجوا من فلسطين.لم يكتف جمال حمدان بذلك الكتاب فقط، بل الف أيضا كتاب"استراتيجية الاستعمار والتحرير"، كشف فيه مخططات إسرائيل الاستعمارية، والذي رد فيه على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارونلدول العالم بالاعتراف بـ"دولة إسرائيل".

جمال حمدان| مؤرخ حارب الصهاينة بـ«كتاب».. واغتيل بسبب «كذبة الأرض»مغتصبي الأرض حقيقة مره تحاول إسرائيل بكل الطرق اخفاءها، لم تترك سبيل لكشف تلك الحقيقة الإ وقطعته، ولا دليل لإثباتها الا ودفنته، ولنا في التاريخ قصص وحكايات. اقرأ أكثر ⮕

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