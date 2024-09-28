جمال عبد الناصر: حياة، جدل، وإرث

، الذى توفى منذ 54 عاما فى 28 سبتمبر من سنة 1970، ومع ذلك لا يزال الناس يتحدثون عنه ويتذكرونه، ويختلفون حوله، وكل ذلك فى حد ذاته حياة، حتى الاختلاف حياة، وحتى الجدل الذى يثار حوله حياة، الموت فقط هو أن ينساك الناس.

نعود مرة أخرى إلى المثقفين خاصة الشعراء الذين عبروا عن علاقتهم بجمال عبد الناصر، خاصة بعد رحيله، ولعل أشهر من تحدثوا فى ذلك كان الشاعر الكبير «هذه آخر الأرض/ لم يبق إلا الفراقْ/ سأسوّى هنالك قبرًا/ وأجعل شاهده مزقة من لوائك/ ثم أقول سلامًا/ زمن الغزوات مضى والرفاقْ/ ذهبوا/ ورجعنا يتامى».«أكبرت يومك أن يكون رثاء/ الخالدون عهدتهم أحياء/ أَوَ يُرزقون؟ أجل، وهذا رزقهم/ صنو الوجودوجاهة وثراء/ صالوا الحياة، فقلت دَيْنٌ يقتضى/ والموت قيلَ فقلتُ كان وفاء/ أثنى عليك وما الثناء عبادة/ كم أفسد المُتعبّدون ثناء/ لا يعصم المجد الرجال وإنّما/ كان العظيم، المجد والأخطاء/ قد كنت شاخص أمّة نسماتها/ وهجيرها، والصبح والإمساء».

«الآن وأنت مسجى/ أنت العاصفة، الرؤيا، التاريخ، الأوسمة، الرايات/ الآن وأنت تنام عميقًا/ تسكن فى جنبيك الثورة/ ترتدّ الخطوات/ تعود الخيل مطأطئة من رحلتها/ مغرورقة النظرات/ الآن يقيم الموت سرادقه العالى/ يتدفق كالأمطار على كل الساحات/ الآن يكون الحزن عليك عظيمًا/ والمأساة تدوس على جثث الكلمات/ الآن وهم يبكون/ كأن ملايين الأرحام/ ولدتك/ وأنك عشت ملايين الأعوام».

جمال عبد الناصر مصر تاريخ المثقفون الشعر

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