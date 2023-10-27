جلسة طارئة لحزب المصريين الأحرار لبحث تداعيات أزمة فلسطين

عقد المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، اجتماعا طارئا، بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب؛ لبحث تداعيات الحالة الراهنة بالمنطقة العربية، وتحديدًا الأزمة الفلسطينية، من واقع المتابعة والتحليل، وتقدير الموقف السياسي والأمني.

وأشاد الحزب بجهود الدولة المصرية الرائدة وقيادتها الرشيدة الرامية لتحقيق السلام وحقن الدماء والدفاع عن القضية الفلسطينية؛ ولعل موقف مصر الثابت عبر التاريخ غير قابل للمزايدة، وخير شاهد استنزاف أرواح خيرة شبابنا واقتصادنا في سبيل القضية.

وإذ يرى المكتب السياسي للحزب أن هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة المصرية في حروب ومواجهات وهناك أصوات وأعمال استفزازية ترنو إلى استدراج الجيش المصري الباسل بهدف الوصول لـ"الجائزة الكبرى"، ولكننا نشكر للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات مصر المعنية الحكمة والرشادة حفاظًا علي الشعب والوطن ومقدراته. headtopics.com

ويناشد حزب المصريين الأحرار جموع الشعب المصري بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الانجراف خلف شعارات رنانة تحوى داخلها خطة شيطانية تهدف تحطيم ما حققته الدولة المصرية خلال 10 أعوام؛ ولعل نماذج الاستدراج عديدة محفورة في ذاكرة التاريخ تصل إلي تفتيت الأوطان.

ولذا نؤكد أن الشعب المصري العظيم لن يحيد يومًا عن الاصطفاف الكامل مع القوات المسلحة والقيادة المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ علي الأمن القومي المصري، ولاسيما بأن صاحب المعلومة يملك صواب القرار. ونتساءل عن موقف الدول العربية والخليج تحديدا متى سيكون الخروج من دائرة الشجب والإدانة واتخاذ قرارات سياسية واقتصادية كورقة ضغط لوقف شلال الدماء وحل القضية الفلسطينية لصالح شعبها. headtopics.com

كما يرى المكتب السياسي للحزب أن موقف دول الغرب الداعم والمدافع عن إسرائيل يكشف عورة تلك الدول التي تدعي زيفًا الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن في الواقع تخدم مصالح النظام العالمي فحسب. ومن هنا يدعو حزب المصريين الأحرار البلدان النامية كافة العمل على تحقيق مصالحها والاتحاد لبناء قوة اقتصادية وسياسية ضاربة؛ وعدم الإنصات مجددًا لنظام عالمي زائف يهدف مصالحه ولو كانت على جثث الأبرياء.

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