جلسات بمجلس النواب اليوم.. وانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة الأولى للمجلس لمدة ربع ساعة، تمهيدا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية .ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية إعلان القوائم النهائية ل تشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكات في الجلسة الثانية.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس. ونظمت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

مجلس النواب اللجان النوعية انتخابات رئيس مجلس النواب تشكيل

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



baladtv / 🏆 14. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعيةأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

'تضامن النواب': 'بداية جديدة' تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرىأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصرى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس الأولويات بدور الانعقاد القادمقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة عقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعي ، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محمود فوزى: توصيات تقليص مدد الحبس الاحتياطى والتوسع فى البدائل محل تطبيققال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه يشترك فى جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

النائب أحمد عبدالجواد يدعم بيان مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائيةأشاد النائب أحمد عبدالجواد (النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم) بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس النواب اليوم ١٢ سبتمبر الذي تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تشريعية النواب ترد على نقيب الصحفيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ادعاءات مغرضةوافقة لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »