جلسات بمجلس النواب اليوم.. وانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة الأولى للمجلس لمدة ربع ساعة، تمهيدا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية .ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية إعلان القوائم النهائية ل تشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكات في الجلسة الثانية.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس. ونظمت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
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