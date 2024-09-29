جريمة وحشية: إسرائيل تستهدف مناطق مدنية في بيروت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت صحيفة"الوطن" القطرية، إن استهدافات إسرائيل للمناطق المدنية والمباني السكنية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، جرائم حرب، وهي ليست الأولى، إذ أن ارتكاب الجرائم عمره عقود، وهو تفاقم إلى ما نشهده اليوم، بسبب غياب المساءلة الحقيقية من جانب المجتمع الدولي.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان"جريمة وحشية"،" أن إسرائيل شنت خلال اليومين الماضيين، سلسلة غارات عنيفة، ومتتالية على مبان سكنية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كان أعنفها الغارة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله، في المقر المركزي للحزب، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات في غاية الخطورة، تضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على فوهة بركان الحرب الشاملة، بعد أن اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دفع الأمور إلى مستوى جديد وغير...

ولفتت الصحيفة إلى العدوان الوحشي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، متخطية كل الخطوط الحمراء، حيث دفعت إسرائيل بالأمور إلى متاهة تفجير ضخم لن تبقى رقعته محددة بلبنان، بل ربما تتجاوزه إلى كامل المنطقة، وهو أمر خطير للغاية يستدعي من المجتمع الدولي، والولايات المتحدة خاصة، التدخل للجم العدوان، وحماية اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم سيواجهون مصيرا مماثلا لمصير سكان قطاع غزة، نسبة إلى ما شهدناه من استهداف وحشي للمناطق المدنية.

إسرائيل، لبنان، بيروت، حزب الله، جرائم حرب

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