جريمة تجار لحوم في سوهاج لسبب مثير

تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بإصابة جزار بطلق ناري على يدي جاره.

14 ضحية| مدير أمن سوهاج يتابع واقعة المنزل المُنهار.. وجهود لاستخراج طفل ضحاياه 9.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان موقع حادث انهيار منزل بجزيرة شندويل وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو “ابراهيم م.ع.ع- 33 سنة- جزار- ويقيم دائرة مركز سوهاج”، وأفاد شقيقه المدعو “حسام م.ع.ع- 23 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية”، باتهام المدعو “محمد م.ع.ع- 20 سنة- جزار- ويقيم بذات الناحية”، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن طبنجة، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

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