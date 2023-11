جراحة عاجلة لرضا سليم اليوم بعد إصابته أمام صن داونز

وشارك رضا سليم بديلا في الدقيقة 70، بدلا من حسين الشحات قبل أن يغادر ملعب اللقاء بعد دقائق قليلة من المشاركة إثر تعرضه لإصابة قوية في كتفه. ونقل رضا سليم إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات لتحديد مدى الإصابة وموضعها، والتي أثبتت إصابة اللاعب المغربي بكسر في عظمة الترقوة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبًا صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ساربروكن في كأس ألمانيا

