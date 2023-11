جدول مباريات ريال مدريد فى شهر نوفمبر.. فالنسيا ونابولى الأبرز

ويخوض ريال مدريد العديد من المواجهات القوية فى شهر نوفمبر المقبل، لعل أبرزها مباراة فالنسيا فى الدوري الإسباني، ونابولى ضمن منافسات مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. ويأتى ريال مدريد فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، جمعها من 9 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وتلقى هزيمة واحدة، متفوقا على فريق جيرونا صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط.

وحسم الفريق الملكى مؤخرا الكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتجويك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الليجا.ريال مدريد × سبورتنج براجا – 8 نوفمبر – دوري أبطال أوروباريال مدريد × نابولى – 29 نوفمبر - دوري أبطال أوروبا

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: جدول صعب ينتظر برشلونة في شهر نوفمبر.. تفاصيلإنتهي شهر عصيب على برشلونة، كان يحتوي على قمم كبيرة متتالية للفريق الكتالوني، حقق الفريق 3 إنتصارات وتعادل وهزيمة، وينتظر الفريق مباريات كبيرة في شهر نوفمبر.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: موقعة مانشستر سيتى تتصدر جدول مباريات ليفربول فى نوفمبريخوض فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، العديد من المواجهات القوية فى مختلف البطولات خلال شهر نوفمبر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: فالنسيا ينتقد مجلة فرانس فوتبول بسبب فينيسيوس جونيورهاجم نادي فالنسيا الإسباني، مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، بسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بسبب ما حدث على هامش حفل الكرة الذهبية

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلةيستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: لندن تتأهب لإعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية لعام 2023مع بداية شهر نوفمبر 2023، يترقب عشاق الرواية حول العالم، موعد إعلان جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 26 نوفمبر

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: هدية من البنك الأهلي ومصر قبل حسم أسعار الفائدة.. اعرف العائد كاميترقب الكثيرون اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 2 نوفمبر، وهو الاجتماع رقم 7 في جدول

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕