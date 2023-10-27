جدول ترتيب دورى Nile بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يتصدر

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

موعد مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 فى دورى nileتفتتح مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم 2023 / 2024، بمواجهتين قويتين تجمع بين بيراميدز والمصرى البورسعيدى، وإنبى مع الزمالك. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك وفوز بيراميدزيقدم موقع قناة «صدى البلد» ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المصري، بثلاث أهداف دون رد ، وفوز إنبي على الزمالك ، بهدفين مقاب اقرأ أكثر ⮕

بيراميدز يواجه المصرى البورسعيدى اليوم لمواصلة صدارة دورى nileيستضيف فريق بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الجولة الخامسة من منافسات دورى nile. اقرأ أكثر ⮕

جماهير المصري تحمل العلم الفلسطيني في الطريق لبرج العرب استعدادا لبيراميدز.. صوربدأت جماهير النادي المصري، بالتوجه إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق البورسعيدي في مواجهته أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميسيستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، وذلك قبل انطلاق فعاليات مباريات اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب هدافي دوري روشن قبل لقاءات اليوم الخميس.. رونالدو في الصدارةيستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، والذي يشهد على العديد من المنافسات خلال الفترة الأخيرة. اقرأ أكثر ⮕