جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى Nile اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023

اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى الزمالك.

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

جدول ترتيب دورى Nile بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يتصدرتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز 'دورى نايل' عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة.. اقرأ أكثر ⮕

نتائج مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nileأقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 'دورى nile'، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك. اقرأ أكثر ⮕

اهداف مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى nileأقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 'دورى nile'، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى، بينما التقى إنبى الزمالك. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 فى دورى nileتفتتح مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم 2023 / 2024، بمواجهتين قويتين تجمع بين بيراميدز والمصرى البورسعيدى، وإنبى مع الزمالك. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب هدافي دوري روشن قبل لقاءات اليوم الخميس.. رونالدو في الصدارةيستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، والذي يشهد على العديد من المنافسات خلال الفترة الأخيرة. اقرأ أكثر ⮕

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجدأطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة اقرأ أكثر ⮕