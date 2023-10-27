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جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى Nile اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023

 / مصدر: youm7

تصدر أكثر من لاعب جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز 'دورى Nile' عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة..

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youm7

اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى الزمالك.

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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