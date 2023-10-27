جثته تحولت إلى أشلاء.. مصرع 'مجهول' أسفل عجلات القطار في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، وتحولت جثته إلى أشلاء، بعدما دهسه القطار أمام مزلقان قرية تزمنت الشرقية في مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع شخص مجهول الهوية، في العقد الخامس من العمر، في حادث تصادم قطار أمام مزلقان قرية تزمنت الشرقية بدائرة مركز بني سويف. دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

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