جثة 'سيدة ملوي المجهولة' تثير الذعر.. وأمن المنيا يحاول حل اللغز

المنيا - جمال محمد: تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة داخل سيارة في مركز ملوي جنوب المنيا، دون معرفة سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة بالقرب من سور مدرسة بحي شرق المدينة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة في منتصف الثلاثينيات من عمرها، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية تكشف سبب الوفاة. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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