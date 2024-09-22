جانيت جاكسون تعتذر عن تعليقاتها حول كامالا هاريس

بعد ردود الفعل العنيفة بسبب تعليقاتها الأخيرة حول نائبة الرئيس كامالا هاريس ، أصدرت جانيت جاكسون اعتذار ًا رسميًا للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية.واعترف مدير أعمال الفائزة بجائزة جرامي 5 مرات، مو المصري، بأن جاكسون تحدث سابقًا"بناءً على معلومات مضللة" عن عائلة المرشح الرئاسي الديمقراطي وعرقه خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع صحيفة الجارديان .وقال المصري في بيان لموقع Buzzfeed :"إن جانيت تحترم بشدة نائبة الرئيس كامالا هاريس وإنجازاتها كامرأة سمراء من أصول هندية.

كانت جانييت جاكسون، وهي الشقيقة الصغرى للمطرب الراحل مايكل جاكسون، قد طرحت في وقت سابق فرضيات حول الخلفية العائلية لهاريس بينما اعترفت على ما يبدو بأنها لا تعرف ما تتحدث عنه."وقالت جانييت لمراسل صحيفة الجارديان:"حسنًا، هل تعلم ما يُفترض أنهم قالوا؟ إنها ليست سوداء. هذا ما سمعته. إنها هندية"، عندما أوضح المراسل أن هاريس من أصول سوداء وجنوب آسيوية، رد جاكسون،"والدها أبيض. هذا ما قيل لي. أعني، لم أشاهد الأخبار منذ أيام قليلة. قيل لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض".

وأثناء ظهوره أمام الجمعية الوطنية للصحفيين من أصول إفريقية في يوليو، قال ترامب:"كانت كامالا من أصل هندي وكانت تروج للتراث الهندي. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى اللون الأسود، والآن تريد أن تُعرف باسم السوداء. لذلك لا أعرف، هل هي هندية أم سوداء؟" ومن المعروف أن والد نائبة الرئيس دونالد هو أستاذ اقتصاد أمريكي من أصل جامايكي في جامعة ستانفورد، بينما كانت والدتها الراحلة شيامالا جوبالان باحثة وعالمة مشهورة في مجال سرطان الثدي، وكانت تنحدر من جنوب الهند، وهاجر والدا كامالا إلى الولايات المتحدة، حيث التقيا كطلاب دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

جانيت جاكسون كامالا هاريس اعتذار أمريكا السياسة

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