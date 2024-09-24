جامعة بنها تواصل تنظيم قوافل طيبة وبيطرية بمحافظة القليوبية

بيت الورود الساحر الذي استقبل الزعماء والقادة.. زيارة لمزرعة محمد حسنين هيكل في برقاشسد النهضة.. وزير الخارجية: مستمرون في حشد الدعم والتأييد الدولي لموقفنا القانوني والمشروع24 سبتمبر 2024.. استقرار أسعار صرف الدولار بعد ارتفاعها فى نهاية تعاملات أمسنشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:32 م

وأكد رئيس الجامعة، حرص جامعة بنها استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية لقرى محافظة القليوبية في إطار"مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، انطلاقًا من دورها المجتمعي، وتسخير إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات لخدمة أهالي المحافظة والمجتمع المحيط، في ظل ما تمتلكه الجامعة من كوادر من الأساتذة المتميزين في التخصصات كافة.

وأسفرت القافلة، عن توقيع الكشف على إجمالي 82 حالة وعمل 41 نظارة طبية، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات الأخرى للعلاج بالمستشفى الجامعي.

جامعة بنها قوافل طبية القليوبية مبادرة بداية جديدة تنمية بشرية

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