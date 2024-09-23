جامعة عين شمس تطلق برنامج تدريبي للعاملين في المدن الجامعية على اكتشاف الحالات النفسية للطلاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اطلقت جامعة عين شمس فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بقسم الإشراف في المدن الجامعية والفروع الخارجية، إلى جانب العاملين بوحدات الإرشاد النفسي.

تم تنظيم البرنامج بالتعاون مع فريق الدعم النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية امحمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف فني وعلمي هشام رامي، و إشراف عام وتنسيق إداري إبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب. تستمر فعاليات البرنامج التدريبي حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحًا في قاعة مؤتمرات المبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية للطلبة، ويهدف البرنامج إلى تدريب العاملين بالمدن الجامعية على كيفية اكتشاف الحالات النفسية التي قد يعاني منها الطلاب بسبب ضغوط الدراسة.

وقد تم تقسيم البرنامج إلى دفعتين، تشمل الدفعة الأولى مشرفات المدينة الجامعية الرئيسية والفروع الخارجية من يوم الأحد إلى الثلاثاء ، ويقوم بالتدريب وإلقاء المحاضرات ميار نوارة، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، و عمر جمال، استشاري الطب النفسي بالجامعة ، لتأهيل الكوادر المشرفة على الطلاب لتقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب والطالبات.

جامعة عين شمس طلاب برنامج تدريبي الصحة النفسية دعم نفسي

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