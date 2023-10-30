جامعة أسيوط تطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «مدربو المستقبل»

افتتحت جامعة أسيوط، وقائع البرنامج التدريبي الثاني «الطالب - القائد - المدرب (مدربو المستقبل)»، على مستوى مختلف الكليات، والمدن الجامعية بالجامعة، والذي تنظمه إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والممتدة أعماله حتى الأول من نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
حضر الافتتاح الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مها حسن محمد مدير إدارة إعداد القادة، وحاضر خلاله: الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ومن المقرر، أن يشهد ختام البرنامج التدريبي، إجراء اختبار تحريرى؛ لقياس مدى إفادة الطلاب من البرنامج، مع تحديد المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم جوائز مالية، ودروع تذكارية، وشهادات تقدير لجميع المشاركين. headtopics.com
وشهد انطلاق المهرجان حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبإشراف أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، وكل من محمد رفعت، وهبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب والطلاب المشاركين.
ويشهد المهرجان، مرور الطلاب بخمس محطات رياضية رئيسة؛ لقياس القوة البدنية لديهم، وهي: حبل الكروس فت، والصندوق الخشبي، ودامبلز، وكاتل بيل، والكرة الطبية، مع اختلاف الأوزان بين الطلاب والطالبات، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مالية، لأفضل (10) طلبة وطالبات، مشاركين من كل فرقة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول (500) جنيه، والثاني (450)، والثالث (400)، والرابع (350)، والخامس (300) جنيه، فضلاً عن تكريم هيئة الإشراف المشاركة بالمهرجان، من جميع الكليات. headtopics.com
جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ممتدة، حتى الأول من نوفمبر المقبل، وقد تم تحديد اليوم الأول للفرقة الأولى، واليوم الثاني للفرقة الثانية، واليوم الثالث للفرقة الثالثة، واليوم الرابع للفرقة الرابعة، على أن يسمح لطلاب الإعدادي، بالمشاركة في اليوم الأول مع الفرقة الأولى، والكليات التى بها فرق خامسة، وسادسة، تشارك مع الفرقة الرابعة.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية