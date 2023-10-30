جامعة المنيا تُشارك في فعاليات ملتقى إعداد القيادات الشابة

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وأقيمت فعاليات الملتقى بمقر معهد إعداد القادة، تحت رعاية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وبمشاركة 120 عضوًا من الجامعات والمعاهد المصرية.

مثل الجامعة في الملتقى من القيادات الشابة مروان سيد، المدرس المساعد بكلية الحقوق، ومصطفى عادل، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية، وعبدالرحمن حسن، ومحمد أحمد عبدالعزيز المعيدان بكلية الحقوق، وأمنية ربيع المعيدة بكلية العلوم، وبإشراف الدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا. headtopics.com

وأوضح رئيس الجامعة، أن أبرز أهداف الملتقى هو إعداد قيادات شابة من معاوني أعضاء هيئة التدريس؛ ليكونوا على كفاءة عالية تتناسب مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية، وذلك بتحديث وتنمية مهاراتهم المختلفة سواء داخل الفصول والمعامل الدراسية أو من خلال الأنشطة الطلابية مع الطلاب داخل جامعتهم المختلفة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.

تضمنت فعاليات الملتقى، 5 ورش عمل حول لغة الجسد تناول من خلالها المحاضرون عددًا من العناصر في التعامل مع المواقف المختلفة، وأهمية الاتصال غير الكلامي، وشرح قواعد هامة عن قراءة لغة الجسد، وورشة عمل عن مهارات العرض واستراتيجية العرض الفعال والمميز، وندوة عن وسطية الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمعتقدات المغلوطة، ومحاضرة عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار. headtopics.com

وعلى جانب آخر، تم تنفيذ زيارة ميدانية للمشاركين في الملتقى للمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك باعتباره مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا، وأول متحف من نوعه في مصر والعالم العربية، كما هدفت الزيارة أيضًا إلى تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي.

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