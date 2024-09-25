جامعة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة متميزة من المتدربين على لغة الإشارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد اليوم الأربعاء محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس احتفالية توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى ب المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والمركز بحضور نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ،غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، و حنان السعيد منسق عام البروتوكول، رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة.
وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تواصل تعاونها مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير المجتمع، مشيدًا بجهود رنا الهلالي، مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والأستاذة الدكتورة حنان السعيد، مديرة مركز التعليم الإلكتروني المدمج، في تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.
وأكدت حنان السعيد، المنسق العام لبروتوكول التعاون، أن هذا البروتوكول كان نتاج رؤية مشتركة بين نيافة الأنبا و عبد الوهاب عزت الرئيس الأسبق لجامعة عين شمس، وأنه استمر بفضل الجهود المتواصلة والدعم الدائم من الجامعة.
جامعة عين شمس لغة الإشارة ذوي الإعاقة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي التعاون.
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