جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية في إطار 'مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان'

محمد الجندي أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلاميةرئيس مياه أسوان: إحلال الخطوط في القرى المتضررة من أزمة المياه وإدراجها بمبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ونظمت كلية الآداب بإشراف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين الشوري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة عن"صحة المرأة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع"، وحاضرت فيها كلً من الدكتورة مروة محمد عبدالدايم المدرس بقسم الاجتماع، والدكتورة دعاء مجدي المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية، وتناولت الندوة الاهتمام بصحة المرأة ودعمها نفسيا باعتبارها عمود المجتمع وأساس التنشئة الاجتماعية وبناء...

جامعة بنها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التوعية القرى التعليم العالي

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