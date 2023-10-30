جامعتا الزقازيق والسادات ينفردان بتصنيف عالمي في الإدارة والضيافة بتصنيف شنغهاي 2023

كتب- عمر كامل:أعلن تصنيف شنغهاي الصيني للعام الجامعي 2023 تحقيق جامعتي الزقازيق ومدينة السادات مراتب متقدمة على مستوى الجامعات العالمية، حيث تميزت الجامعات المصرية في مجال العلوم الاجتماعية في تخصصين من إجمالي 14 تخصصًا فرعيًّا بهذا المجال. وفي مجال الإدارة انفردت جامعة الزقازيق محققة 401-500 عالميًا، وفي مجال إدارة الضيافة والسياحة انفردت جامعة السادات 101-150.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان...

تصنيف شنغهاي 2023: الزقازيق 33 عالميًا وكفر الشيخ 39 في العلوم الزراعيةتصنيف شنغهاي 2023 الزقازيق 33 عالمي ا وكفر الشيخ 39 في العلوم الزراعية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصص بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية، وفي 3 تخصصات في مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية. اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية، وفي 3 تخصصات في مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية. اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف فى 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات. اقرأ أكثر ⮕

جامعة القناة الأولى مصريا في مجال علوم الإنسان البيولوجية بتصنيف شنغهاي 2023أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات اكاديمية في تصنيف شانغهاي للمواد الأكاديمية. موضحا ان جامعة قناة السويس ظهرت بترتيب (401-500) عالميا، والأول مصريا في مجال علوم الإنسان البيولوجية. اقرأ أكثر ⮕