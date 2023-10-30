جامعات القاهرة والإسكندرية والزقازيق وكفر الشيخ ضمن أول 50 جامعة عالميًا.. تفاصيل

كتب- عمر كامل: تصدرت الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في 3 مجالات فرعية، وهي الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية.

وبحسب تصنيف شنغهاي الصيني والذي حصل موقع "مصراوي" على نسخة من تفاصيله، فإنه في مجال الهندسة الطبية الحيوية انفردت به جامعة القاهرة مسجلة المرتبة 30 عالميًا. وفي مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًا، وفي مجال العلوم الزراعية تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًا،. وظهرت جامعة كفر الشيخ في المرتبة 39 عالميًا، وحققت جامعة الإسكندرية المرتبة 45 عالميًا.

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