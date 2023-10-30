جامعة قناة السويس: الأطقم الطبية جاهزة استعدادا لتداعيات الأحداث في غزة

عُقد مجلس جامعة قناة السويس إجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة.

وقبل بدء الجلسة - حرص الدكتور ناصر مندور إلى الإستماع إلى تقرير مفصل حول جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة ؛ بمتابعة إستعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية؛ لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات الجامعية.

كما تابع الدكتور ناصر مندور موقف الكليات من التقدم للإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والجودة، لافتاً إلى جاهزية كليات الزراعة ، العلوم ، طب الأسنان ، صيدلة لرفع الملفات إستعداداً للتجهيز لزيارة فريق الإعتماد من الهيئة. headtopics.com

موضحاً أن الجامعة ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات أكاديمية في تصنيف شانغهاي للمواد الأكاديمية، هي مجال العلوم الزراعية، وهندسة المعادن، و العلوم البيطرية، والعلوم الصيدلانية، والعلوم البيولوجية، وعلم المواد والهندسة.

ثم إستمع رئيس الجامعة إلى تقرير من الدكتور محمد سعد زغلول حول الطلاب الوافدين مؤكداً على أن عدد الطلاب الوافدين زاد من 161 إلى 185 طالب وطالبة يمثلون 14 جنسية، مشيراً إلى بعض الآليات التي من شأنها زيادة هذا العدد في السنوات القادمة. headtopics.com

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية من قبل الاحتلالتحدث الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الأطقم الطبية ومؤسساتها. اقرأ أكثر ⮕

مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطينرصد مقطع فيديو قصير منتشر عبر تطبيق “انستجرام” ردة فعل مأساوية من أحد أفراد الأطقم الطبية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

«التعليم العالي»: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع أي طوارئ لتداعيات الأحداث بغزةعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس اقرأ أكثر ⮕

عاشور: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع تداعيات الأحداث في غزةعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: نقص في المستلزمات الطبية والوقود بغزةنقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن الهلال الأحمر الفلسطيني تأكيده أن هناك نقص بالمستلزمات الطبية والوقود في غزة ونحتاج للمزيد من المساعدات. اقرأ أكثر ⮕