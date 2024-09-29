جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل طلابها الجدد لعام 2024/2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإرشادي والترحيبي بطلابها الجدد، الملتحقين بتخصصاتها المختلفة في كلياتها الأربعة للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وافتتحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية فعاليات اليوم الإرشادي، بكلمة ترحيبية للطلاب الجدد، وباركت لهم قبولهم في الجامعة وانضمامهم لأسرتها. كما قدمت لهم التهنئة على اختيار الجامعة التي سوف تكون نقطة انطلاقهم نحو المستقبل والتطور وقيادة القطاع. وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إلى أن الجامعة أصبحت صرحا أكاديمياً مرموقاً، بعد أن أصبحت منارة علمية كبرى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة زمنية قصيرة بفضل إمكانياتها المتطورة وبنيتها التحية التكنولوجية ومراكز الأبحاث المتقدمة وأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، وهو ما يضمن توفير بيئة علمية متميزة، وذلك بالإضافة إلى البرامج النوعية المتميزة والتي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وتخلل اليوم الإرشادي والتعريفي فقرات توجيهية خاصة بكل كلية، حيث شارك في الفاعليات عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، واستمع الطلاب الجدد إلى شرح مفصل حول البرامج التي إلتحقوا بها، والمواد التي سوف يدرسونها، وآلية اتباع الخطط الأكاديمية، ومجالات التدريب التي توفرها لهم الجامعة في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية.

جامعة مصر للمعلوماتية طلاب جدد عام دراسي جديد إرشاد طلابي التعليم العالي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

غدا.. انطلاق العام الجامعي الجديد بـ'طيبة التكنولوجية' بالأقصرتستقبل جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، غداً الأحد، طلابها الجدد والقدامى مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

غدا.. انطلاق العام الجامعي الجديد بـ'طيبة التكنولوجية' بالأقصرتستقبل جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، غداً الأحد، طلابها الجدد والقدامى مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

جامعة القاهرة تواصل إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد المقبولين بكليات الجامعةتواصل جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد المقبولين بكليات جامعة القاهرة.. 16 سبتمبرأعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة للطلاب من فلسطين والسودان وسورياأعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة متدرجة للطلاب السودانيين وللطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من فلسطين وسوريا للعام الأكاديمي 2024 - 2025..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بدء العام الدراسى الجديد فى شمال سيناء.. 132 مدرسة تستقبل الطلاب اليومتستقبل اليوم، السبت، 132 مدرسة بشمال سيناء طلابها في بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث تشمل المدارس التي تفتح أبوابها اليوم.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »