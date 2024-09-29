جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل طلابها الجدد لعام 2024/2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإرشادي والترحيبي بطلابها الجدد، الملتحقين بتخصصاتها المختلفة في كلياتها الأربعة للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وافتتحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية فعاليات اليوم الإرشادي، بكلمة ترحيبية للطلاب الجدد، وباركت لهم قبولهم في الجامعة وانضمامهم لأسرتها. كما قدمت لهم التهنئة على اختيار الجامعة التي سوف تكون نقطة انطلاقهم نحو المستقبل والتطور وقيادة القطاع. وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إلى أن الجامعة أصبحت صرحا أكاديمياً مرموقاً، بعد أن أصبحت منارة علمية كبرى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة زمنية قصيرة بفضل إمكانياتها المتطورة وبنيتها التحية التكنولوجية ومراكز الأبحاث المتقدمة وأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، وهو ما يضمن توفير بيئة علمية متميزة، وذلك بالإضافة إلى البرامج النوعية المتميزة والتي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وتخلل اليوم الإرشادي والتعريفي فقرات توجيهية خاصة بكل كلية، حيث شارك في الفاعليات عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، واستمع الطلاب الجدد إلى شرح مفصل حول البرامج التي إلتحقوا بها، والمواد التي سوف يدرسونها، وآلية اتباع الخطط الأكاديمية، ومجالات التدريب التي توفرها لهم الجامعة في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية.
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