جامعة المنصورة تمنح جوائز عام 2024 م لـ 54 عضواً من هيئة التدريس والتمهيد

، اليوم الإثنين، بجلسته رقم 615 برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة على منح جوائز الجامعة لعام 2024 م ل 54 عضو هيئة تدريس، والهيئة المعاونة بالجامعة من إجمالى 123 متقدما، وحصلت كلية العلوم على 12 جائزة، وكلية الصيدلة على 11 جائزة، وكلية الهندسة على 8 جوائز، وكلية الطب البيطري على 8 جوائز، وكلية الطب البشري على 3 جوائز، وكلية طب الأسنان على 3 جوائز، وجائزتان لكلية الحقوق، وجائزتان لكلية السياحة والفنادق، وجائزتان لكلية التجارة، وجائزة واحدة لكلية الحاسبات والمعلومات، وجائزة واحدة...
كما أشار إلى أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا الثلاثاء خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر، والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.أولا: جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها تم منحها فى مجال: - العلوم الطبية الصيدلية للدكتور بدير على الدين حسن الباز، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك بكلية الطب.- العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات للدكتور أحمد محمد حامد قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.- العلوم الأساسية للدكتورة علا أحمد السيد الجمال، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور جمال محمود عبد الفتاح عوف، أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم.
- العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات للدكتور محمد عطية محمد عبد الرحمن، أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية كلية الهندسة.
جامعة المنصورة جوائز، هيئة التدريس، البحث العلمي، التميز
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