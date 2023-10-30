جارديان: شرطة لندن تنشط لجمع معلومات استخباراتية من المدارس

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:34 م

أصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن، تعليمات لضباطها بزيادة أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في مدارس العاصمة في ضوء الحرب على غزة، مما زاد المخاوف بين جماعات حقوق الإنسان بشأن مراقبة الطلاب.وأرسلت الشرطة رسالة إلى مديري المدارس، في واندسوورث وكينجستون وميرتون وريتشموند، ذكرت فيها أنه تم إطلاع الضباط على"زيادة دورياتهم المرئية" في المدارس والتعامل مع موظفي المدارس من أجل الحصول على معلومات حول"التوترات المجتمعية"، وفقا لصحيفة"جارديان" البريطانية.

وأضافت الرسالة أن"نتائج الاتصالات بين ضباط الشرطة وموظفي المدرسة ستتم استخدامها لمساعدة استخباراتنا وجمع المعلومات". وذكرت الرسالة، أنها تريد من ضباط الشرطة المتمركزين في المدارس، المعروفين باسم ضباط المدارس الأكثر أمانًا، المساعدة في إنشاء"مساحات آمنة" داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع موظفي المدارس. headtopics.com

ووفقا لشرطة العاصمة، فإن أهداف زيادة أنشطة الشرطة في المدارس هي"الحفاظ على سلامة الشباب، وتحسين الثقة في الشرطة وردعهم عن النشاط الإجرامي".من جهته، قال ستافورد سكوت، الناشط المجتمعي:"من المحتمل جدًا أن تؤدي هذه الأفعال إلى تصوير نمطي للشباب وتجريمهم، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات".

وأضاف:"الثقة في الشرطة في المجتمعات التي أتعامل معها منخفضة للغاية. وبدلاً من طمأنة الأطفال، فإن وجودهم (الشرطة) في المدارس يثير عموماً الانزعاج والقلق على أساس أنهم يستهدفون الطلاب من الأقليات العرقية بشكل غير متناسب".من جهتها، رأت مجموعة مراقبة الشرطة"نيتبول"، أن التركيز المتزايد على المدارس من قبل الشرطة من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطلاب. headtopics.com

المدارس تبدأ اليوم تقييم الطلاب فى اختبارات شهر أكتوبربدأت المدارس اليوم الأحد، تقييم الطلاب فى اختبار شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس الاختبار الشهرى وفق الجدول المحدد من قبل المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.. اقرأ أكثر ⮕

افتتحها الرئيس السيسي اليوم | ننشر تفاصيل مدارس ابدأ الوطنيةشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المدارس الفنية التي تم تطويرها بالشكل الذي يتناسب اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات 'الأقصى' بحماية شرطة الاحتلالاقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال. اقرأ أكثر ⮕

شرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهابشرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهاب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهابشرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهاب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وفاة فتاة إيرانية تردد أنها أصيبت في مواجهة مع شرطة الأخلاقتوفيت فتاة إيرانية، في الـ16 من عمرها بعد مواجهة، على ما يبدو، مع شرطة الأخلاق بالبلاد. اقرأ أكثر ⮕