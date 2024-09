ثيوودورا تخطّي الصعاب وتُقيم حفل زفافها الكلاسيكي في أثينا

البالغة من العمر 41 عاما، والتي ولدت في لندن ولعبت دور السكرتيرة أليسون مونتغمري في فيلم The Bold and the Beautiful، وكأنها عروس مثالية تماما عندما وصلت إلى كاتدرائية ميتروبوليتان في أثينا .وارتدت العروس فستان زفاف مكشوف الكتفين من تصميم المصممة اليونانية سيليا كريثاريوتي، وأبدت إعجابها بتاج الخديوي المصري المصنوع من قبل شركة كارتييه ، والذي طالما ارتدته نساء عائلة ثيودورا في أيامهن الكبرى.

على الرغم من أن ثيودورا لم يكن لديها والدها ليرافقها في الممر حيث استعرضت فستان زفافها المذهل لأول مرة، إلا أن شقيقها الأكبر ولي العهد بافلوس قام بدور "إهداء" أخته الصغرى.وقد شوهد كلاهما وهما يسيران من السيارة باتجاه الكاتدرائية، وكان بافلوس يدعم أخته الصغرى بينما كانت تصعد الدرج، قبل أن تساعدها ابنة أختها أوليمبيا في ترتيب فستانها الجميل.

هي صاحبة أقدم دار أزياء يونانية، والتي تأسست في أثينا عام 1906، وتشارك في أسبوع الموضة الراقية في باريس وفي هارودز في لندن.

زفاف ثيوودورا ملكة أثينا عائلة المالكة

