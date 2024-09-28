ثلاث بطولات يخسرها الأهلي بركلات الترجيح رغم تألق محمد الشناوي

بطولة الأمس هي البطولة الثالثة التي يخسرها النادي بركلات الترجيح فى حضور حارس مرماه محمد الشناوي ، والذي رغم تميزه فى ركلات الترجيح التي نجح من خلالها فى قيادة فريقه لمنصات التتويج، إلا أنه لم يستطع مساندة الأهلي فى تلك البطولات الثلاث التي نستعرضها فى السطور التالية:انتهت مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى شهدت تفوق الزمالك ، وأحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز...
توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للطلائع.
الأهلي الزمالك طلائع الجيش السوبر المصري محمد الشناوي
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زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر أمام الزمالك بعد ماراثون ركلات الترجيحنجح النادى الاهلى فى حسم لقب السوبر المصري فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2014 وذلك بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5/4 بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق
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