ثلاثة أعمال مكفرة للذنوب أوصى بها النبي .. اغتنمها

ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار بعد شهر رمضان المبارك، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار. انتبه.. هذا الأمر يضيع ثواب الصلاة دون أن تدري تجلب الرزق بسرعة.. داعية يكشف عن آية قرآنية سرها عجيب ثلاثة أعمال مكفرة للذنوب اغتنمها

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الوضوء والصلاة والاستغفار هي من الأعمال التي تكفر الذنوب وبها يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد معاصيه وما ارتكب من الخطايا.

- بعد فعل ذنب أو معصية؛ فهذا وقت من آكد أوقات الاستغفار، بل إن الاستغفار فيه يكون واجبا، حيث يعترف العبد بذنبه ويطلب من الله -سبحانه- أن يمحو عنه الوزر.

قال مجمع البحوث الاسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الشرع الحنيف حدد ست حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه أن هذه الأمور. وأضاف عبد الرازق، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية، بموقع فيسبوك، أن من الأدعية التي تقضي الحاجات هي صلاة قضاء الحاجة.

