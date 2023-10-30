ثقافة الطفل بالأقصر تناقش مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان"مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها" حاضرت فيها أسماء محمد وتحدثت عن تعريف فترة المراهقة، والتغييرات التى تحدث في فترة المراهقة، والمشاكل التى تواجه المراهق. كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان"جيش مصر خير أجناد الأرض" ألقاها محمد إبراهيم فسر فيها لماذا كان الجيش المصري خير أجناد الأرض، ووتحدث عن عقيدة الجيش المصري، ومكانة الجيش المصري في المنطقة العربية.

كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان"قدمي على شرق القنال"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني، قدمه مروان جمال بعنوان"نور الهدى"، وأعد المركز عرض اكتشاف مواهب التابعين للمركز تحدث إشراف مروان جمال. headtopics.com

ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية"تعليم الرسم للأطفال" نفذتها هند مصطفى، كما أعد القصر ورشة حكي بعنوان" الدين معاملة"أعدها محمد محمود. كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" أميرة وعسل النحل" تأليف عزمي محمد سردتها صفاء موسى، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبوالفضل.

تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

دراسة: شرب الأطفال المشروبات الغازية يعرضهم لخطر السمنة فى مرحلة المراهقةعلى الرغم من معرفة مخاطر السكر المضاف والمشروبات الغازية، يسمح المزيد من الآباء لأطفالهم بشربها رغم أضرارها الصحية اقرأ أكثر ⮕

ثقافة الإسكندرية تناقش فنون عصر النهضة ضمن سلسلة محاضرات تاريخ الفنشهد قصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية محاضرة بعنوان فنون عصر النهضة ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة، مرورا بعصر النهضة وظهور المدارس الفنية، وحتى العصر... اقرأ أكثر ⮕

'ثقافة الإسكندرية' تناقش فنون عصر النهضة ضمن سلسلة محاضرات تاريخ الفنشهد قصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية محاضرة بعنوان 'فنون عصر النهضة' ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة.. اقرأ أكثر ⮕

ثقافة الفيوم تناقش الحريات الدينية والأفكار المغلوطةشهدت مكتبة الفيوم العامة ندوة ثقافية بعنوان ''الحريات الدينية والأفكار المغلوطة''، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شارك في الندوة الأديب عصام الزهيري، الدكتور نصر الزغبي، وأدارها الشاعر محمد حسني إبراهيم، بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب ونخبة من المثقفين. اقرأ أكثر ⮕

ثقافة الفيوم تناقش الحريات الدينية والأفكار المغلوطةشهدت مكتبة الفيوم العامة ندوة ثقافية بعنوان ''الحريات الدينية والأفكار المغلوطة''، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شارك في الندوة الأديب عصام الزهيري، اقرأ أكثر ⮕

'الرعاية الصحية' تطلق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار في مستشفياتها بالأقصرالرعاية الصحية تطلق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار في مستشفياتها بالأقصر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕