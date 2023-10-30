ثقافة الطفل بالأقصر تناقش مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها.. صور

عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها" حاضرتها أسماء محمد مسئولة القصر، وتحدثت عن تعريف فترة المراهقة، والتغييرات التي تحدث في فترة المراهقة، والمشاكل التي تواجه المراهق.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المنهج الواقعي" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا، الواقعية نسبة إلى الواقع، والواقع هو الموجود في الطبيعة والإنسان، والواقع له نوعان "واقع حقيقي، واقع فني" ويبدع الكاتب الواقعي في شخصه، ويصف ملامحها ويصور بيئتها، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد بعنوان "لم يعد لها".

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