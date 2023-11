ثراء جبيل توجه رسالة لـ فلسطين: 'لن نتركك وحيدة كما تركوكي'

وكتبت ثراء جبيل في رسالتها قائلة: لن نعتاد المشهد.. لن نفقد الأمل.. لن نتخلى عنهم.. لن نتنصل من المسئولية.. لن نفقد إنسانيتنا كمافقدها غيرنا، لن نغض بصرنا، لن ننسى أخواتنا.. لن ننشغل بحياتنا.. لن نتركك وحيدة كما تركوكي.. لن نتوقف عن الحديث.. لن نستسلم.وتعيش الفنانة ثراء جبيل حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تشارك في بطولة مسلسل ورق التوت.

سيرين عبد النور توجه رسالة لـ نتنياهو

سيرين عبد النور توجه رسالة لـ نتنياهو

'رسالة للجميع'.. مدبولي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

'رسالة للجميع'.. مدبولي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

غادة عبدالرازق توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام
وحهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

أطفال غزة لمحمد رمضان: شكرا على موقفك الصريح والشجاع
وجهت عدد من الفتيات فلسطين رسالة شكر للفنان محمد رمضان بعد نشر مقطع فيديو له لتهيديد الإحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.

