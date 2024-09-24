تُوفي الإعلامي أيمن يوسف

تابع أحدث ال أخبار عبر تطبيق أصدرت الهيئة الوطنية لل إعلام بيانًا صحفيًا، تنعى خلاله ال إعلام ي أيمن يوسف ، الذي وافته المنية، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء البيان كالتالي:"ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية الإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي الخلوق أيمن يوسف، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، حيث قدم المذيع الراحل العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التليفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية". وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان عدد من الإعلاميين بماسبيرو أعلنوا خلال صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الإعلامي أيمن يوسف المذيع بالفضائية المصرية، حيث نشر المخرج عادل العبساوي عبر صفحته قائلًا:"البقاء لله وحده نعزي أنفسنا فى وفاة الإعلامي الخلوق أيمن يوسف المذيع الكبير بالفضائية المصرية". تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي أيمن يوسف تميز فى تقديم العديد من البرامج الدينية والتراثية والوطنية عبر قنوات التليفزيون المصري.

إعلام وفاة أيمن يوسف التلفزيون المصري

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

صفقات الأهلي الجديدة.. داري ثالث المنضمين للقلعة الحمراء هذا الصيفجاءت صفقة أشرف داري كثالث صفقات الأهلي، بعد صفقتي يوسف أيمن ويحيى عطية الله، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات القلعة الحمراء لضم المزيد من اللاعبين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أشعة على ركبة يوسف أيمن بعد إصابته بكدمة في تدريبات الأهلياشتكى يوسف أيمن من الإصابة بكدمة قوية في الركبة ولم يستكمل المران، حيث فضل الجهاز الطبي استبعاده خشية من تفاقم الإصابة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الأهلي يتمسك بضم بن رمضان .. وعمر الساعي على الأبوابتمر الأحداث على صفيح ساخن داخل أروقة النادي الأهلي رغم نجاح الإدارة في إبرام 3 صفقات بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

صفقات الأهلي الجديدة تعوض 3 مراكز.. وتجاهل تدعيم 'الأجنحة'تمكن مسئولو النادي الأهلي من تدعيم 3 مراكز من خلال الصفقات التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع الرباعي يوسف أيمن ويحيى عطية الله وشرف داري وعمر الساعي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

'سياسى فلسطينى': حرص مصرى على استمرار الوساطة لوقف التصعيد فى المنطقةأكد الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني في الجامعة الأمريكية في جنين، الجمعة، وجود توجه إسرائيلي للتصعيد عسكريا على

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

هل يدخل الأهلي الموسم الجديد بـ4 صفقات فقط؟أتم النادي الأهلي 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع كلا من، يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي، وقد يدخل الموسم الجديد بدن إبرام أية صفقات جديدة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »