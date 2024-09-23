تُواجه تشيلسي نظيره بارو اليوم في ثالث جولات كأس كاراباو

نظيره بارو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية فى إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن رابطة أندية الدوري الإنجليزي تلقت تأكيدات من نادي بارو بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن لائحة المكافآت تحتوي على العديد من الأخطاء التي سيتم إصلاحها سريعًا. ويتصدر ليفربول، قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" التى انطلقت في عام 1960 حتى الآن.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى خلف ليفربول برصيد 8 ألقاب مواسم: 1969–70، 1975–76، 2013–14، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2019-20، 2022-21.

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