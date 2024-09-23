تُواجه العين الأهلي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال

ويصطدم فريق العين الإماراتي مع شقيقه ال أهلي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعد الفوز العريض على أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2 في الدور التمهيدي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسه العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال. وتبلغ القيمة التسويقية لنادي العين حالياً، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 46.32 مليون يورو مقابل 28.40 مليون يورو القيمة الإجمالية لبطل أفريقيا.

عربي فريق العين أهلي بطولة إنتركونتيننتال كرة القدم

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

البداية من القاهرة.. الأهلي يواجه الفائز من العين وأوكلاند في إنتركونتيننتال أكتوبر المقبلأعلن نادي العين الإماراتي، عن مواعيد مبريات بطولة إنتركونتيننتال (كأس القارات)، التي ستلعب بمشاركة النادي الأهلي.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

لاعب العين يتحدى الأهلي: لا نخشى أحداً ودائمًا نتفوق على أندية أفريقياتحدث خالد البلوشي، لاعب نادي العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه مع الأهلي المصري مؤكدا أنه لا يخشى مواجهة النادي الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

منافس الأهلى.. ملخص وأهداف مباراة العين ضد أوكلاند 6-2 فى كأس إنتركونتيننتالتأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلى فى بطولة 'كأس إنتركونتيننتال'، عقب الانتصار الكاسح على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

موعد مباراة الأهلى والعين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024تأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلى فى بطولة 'كأس إنتركونتيننتال'، عقب الانتصار الكاسح على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

العين يضرب أوكلاند 6-2 ويواجه الأهلى فى كأس العالم للأندية إنتركونتيننتالحسم فريق العين الإماراتي، تأهله لمواجهة الأهلى فى الدور المقبل من بطولة 'كأس إنتركونتيننتال'، عقب فوزه الكبير على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتالضرب فريق العين الإماراتي موعدًا مع الأهلي، لمواجهته في بطولة كأس القارات للأندية 2024 «كأس إنتركونتيننتال»، عقب الفوز على أوكلاند سي

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »