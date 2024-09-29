تُطالب فرنسا بوقف إطلاق النار في لبنان

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وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث أعرب بارو عن"قلق فرنسا البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان"، مذكرا بأن فرنسا لا تزال"تعارض أي عملية برية في لبنان"، حسبما ذكرت الخارجية.

فرنسا لبنان إسرائيل حرب المدنيين

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