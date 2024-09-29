تُشكّل لجنة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا واجتماعياً

عقدت اللجنة العربية المعنية بإعداد خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة الاردنية الهاشمية علاء الزيود وبمشاركة ممثلى وزارات واجهزة الاعلام فى عدد من الدول العربية وبحضور الوزير مفوض فالح المطيري مدير الامانة الفنية ل مجلس وزراء الإعلام العرب .

وأوضح أنه ‎تنفيذاً للقرار رقم لمجلس وزراء الإعلام بالرباط في المملكة المغربية، دعت الأمانة العامة للجامعة العربية الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى موافاتها بالمرئيات والجهود الوطنية في التعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، بهدف توحيد تلك الرؤى والجهود وصياغة خطة إعلامية عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة.

وأضاف إنه تم تشكيل اللجنة ‎تنفيذاً لتوصيات الدورة للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الإعلام العرب بطرابلس بشأن الترحيب بمقترح الجزائر لتشكيل لجنة إعلامية عربية مكونة من إعلاميين متخصصين في مجال البيئة، لتشخيص الوضع البيئي العربي وتعتمد هذه اللجنة على السياسات العربية الداعمة لقضايا البيئة بصوت عربي واحد وموحد، خاصة في تغطية كبريات القمم والملتقيات حول البيئة والمناخ.

وأردفً قائلا مخاطبا أعضاء اللجنة"ما نحتاجه اليوم هو : وضع مسودة خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامي".

البيئة التوعية البيئية الاحتباس الحراري مجلس وزراء الإعلام العرب جامعة الدول العربية

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