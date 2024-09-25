تُستعد رانيا فريد شوقي وأعلي الحجار لإفتتاح الموسم الثاني لمسرحية «مش روميو وجولييت»

تستعد الفنانة رانيا فريد شوقي ، والفنان على الحجار لافتتاح الموسم الثاني من مسرح ية «مش روميو وجولييت » على خشبة ال مسرح القومي، بمنطقة العتبة، بعد النجاح الكبير الذي حققته ال مسرح ية وقت عرضها في الموسم الأول خلال فترة الصيف.

وروجت الصفحة الرسمية للمسرح القومي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لإعادة عرض مسرحية «روميو وجولييت»، حيث نشرت برومو تشوقي يتضمن مقتطفات من العرض بالإضافة إلى تحية الجمهور، مصحوبًا بتعليق: «مستوحى من النص الشهير لوليام شكسبير، ويقدم البطولة كلًا من الفنان علي الحجار، والفنان ميدو عادل، والفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان عزت زين وآخرين، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، صياغة شعرية أمين حداد، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، ملابس علا...

مسرحية روميو وجولييت رانيا فريد شوقي علي الحجار المسرح القومي

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